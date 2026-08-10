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Diyarbakır'da 1 kilo 280 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 1 kilo 280 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da yurt dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, iç beden muayenesinde 188 kapsül halinde toplam 1 kilo 280 gram metamfetaminle yakalandı. Şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da, yuttukları 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen çalışmalarda yurtdışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenesinde 188 kapsül halinde toplam 1 kilo 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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