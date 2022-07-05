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Yürüyerek geldiler, bisikletleri çalıp gittiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yürüyerek geldiler, bisikletleri çalıp gittiler Yeni bisikletleri görünce, çaldığı bisikleti bıraktı Kayseri'de iki hırsız, yürüyerek geldikleri bina bahçesinden çaldıkları bisikletlere binerek gitti.

Yürüyerek geldiler, bisikletleri çalıp gittiler

Yeni bisikletleri görünce, çaldığı bisikleti bıraktı

KAYSERİ - Kayseri'de iki hırsız, yürüyerek geldikleri bina bahçesinden çaldıkları bisikletlere binerek gitti. Şahıslardan birinin çaldığı bisikleti yenilerini görünce bırakması kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Şehit Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Olayda, şüpheli 2 kişi bahçeye geldi. Buradaki bisikletlerin kilitlerini kıran şahıslar, bisikletleri çaldı. Şüphelilerden biri çaldığı bisiklet ile diğer binanın önüne geldi. Buradaki bisikletin daha iyi olduğunu gören şahıs, çaldığı bisikleti bıraktı. Gözüne kestirdiği daha güzel bisikleti alan şahıs, daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri de, vatandaşların şikayetçi olduğu hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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