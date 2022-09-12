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Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti

3. Sayfa Haberleri

Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti Adana'da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi.

Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti

ADANA - Adana'da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak'ta meydana geldi. Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı. Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Yerel Haberler

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