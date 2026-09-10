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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi
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Muğla’nın Datça ilçesinde tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY üyesi ile FETÖ üyelerinin kaçmasına yardımcı olan tekne sahibi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY üyesi ile FETÖ üyelerinin kaçmasına yardımcı olan tekne sahibi adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan şahısların yurtdışına illegal yollardan kaçma girişimine yönelik çalışma başlatıldı.

Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacak FETÖ'den işlemli şahısların Peter Pan isimli tekne içerisinde ve Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulundukları belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte durdurulan teknede, 1 tekne kaptanı, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. 2 çocuk işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Teknede yapılan aramada, 40 bin 80 euro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası, 3 adet sahte Belçika kimliği ele geçirilirken, Peter Pan 1 isimli tekneye el konuldu.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan M.S. (Özel Okul Öğretmeni), S.B. (Yurt Müdürü), Y.G. (Öğretmen), H.A. (İşçi), M.D. (Tekniker), N.K. (Okul Müdürü), M.K. (Öğretmen), D.G. (Öğretmen), H.A. (İhraç zabit katibi) 9 şüpheli hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan, Tekne kaptanı H.Y isimli şahıs hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme ve Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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