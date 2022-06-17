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Yürekler ağza geldi... Sürücünün refleksi hayat kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yürekler ağza geldi.

Yürekler ağza geldi... Sürücünün refleksi hayat kurtardı

Yola fırlayan 7-8 yaşlarındaki çocuk, sürücünün ani freni sayesinde minibüsün altında kalmaktan kılpayı kurtuldu

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda sürücü olayın şokunu uzun süre atlatamazken, küçük çocuk olay yerinden oynayarak ayrıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yola fırlayan küçük çocuk, minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Herkesin yüreğini ağzına getiren o anlar güvenlik kamerasına yansırken, ne olduğunu anlamayan küçük çocuğun olay yerinden oynayarak ayrılması da görüntülere yansıdı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Mimar Adil Aydın caddesinde yaşandı. Guvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde ismi öğrenielemeyen 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, bir anda yola fırladı. Tam bu sırada çocuğu fark eden minibüs sürücüsü frene basarak aniden durdu. Sürücünün refleksiyle minibüs altında kalmaktan kıl payı kurtulan çocuk, ne olduğunu anlayamadı. Çevredekiler ve sürücünün yüreği ağzına gelirken, küçük çocuk olay yerinden oynayarak ayrıldı.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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