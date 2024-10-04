Üye Girişi
Haberler

Yurda Kaçak Giriş Yapan 3 Afganistan Uyruklu Yakalandı

Yurda Kaçak Giriş Yapan 3 Afganistan Uyruklu Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde, jandarma ekipleri yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 3 Afganistan uyruklu kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Erzurum'da jandarma ekipleri yurda kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum'un Karayazı İlçesi Çakmaközü Mahalle yolu üzerinde yasadışı yollardan ülkemize giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yetişkin erkek şahıs yaya halde Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca yakalanmıştır. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Erzurum İl J.K.lığınca ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Afganistan Göçmenler Güvenlik Politika Jandarma Karayazı erzurum 3-sayfa Hukuk

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 19. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! KPSS puanlarına göre meslekler 2024 Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title