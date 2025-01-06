Yunusemre'de Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonel faaliyette; 'Kasten Yaralama ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (45/ E) ile 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan H.İ.E. (66/E) isimli şahıslar yakalandı.
Adli makamlar tarafından tutuklanan şahıslar Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA