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Yunus polisi kalbine yenik düştü

3. Sayfa Haberleri

Yunus polisi kalbine yenik düştü

Samsun'da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.

Samsun'da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Salih Şimşek, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Salih Şimşek Kalp Krizi Samsun 3. Sayfa Haberler

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