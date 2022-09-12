Yunus polisi kalbine yenik düştü
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Samsun'da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.
Samsun'da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Salih Şimşek, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa