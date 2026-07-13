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Şenlikte düşüp yaralanan kadın için jandarma zamanla yarıştı

Şenlikte düşüp yaralanan kadın için jandarma zamanla yarıştı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Yunt Yaylası Şenliği'nde düşerek ayağı çıkan kadın, jandarma ekiplerince devriye aracıyla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Yunt Yaylası Şenliği'nde düşüp yaralanan kadın, jandarma ekiplerince devriye aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, Gazipaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yunt Yaylası Şenliği sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki şenlik alanında Nehir U. isimli kadın düşerek yaralandı. Ayağının yerinden çıktığı öğrenilen kadına ihbar üzerine bölgede görev yapan jandarma ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma ekipleri Nehir U.'yu devriye aracına alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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