Yunanistan Sahil Güvenlik Botu Tarafından Bırakılan Düzensiz Göçmenler Tespit Edildi

Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler TSK tarafından tespit edildi

İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sahil güvenlik boyu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın insan hava aracı ile tespit edildiğini duyurdu.

MSB Yunanistan tarafından bırakılan düzensiz göçmenleri İHA ile tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.