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Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı! Üzerinden Murat Karayılan'ın yazdığı notlar çıktı

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen PKK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin üzerinden terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün sözde elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasadışı yollarla eylem yapmak için girdiği belirlenen M.A.A. Kartal'da yakalandı.

Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı! Üzerinden Murat Karayılan'ın yazdığı notlar çıktı

ÜZERİNDEN KARAYILAN'IN NOTLARI ÇIKTI

M.A.A.'nın üzerinde, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, örgütün üst düzey yönetici Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ve örgütün kırsal alanda faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, ele geçirildi.

TUTUKLANDI

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Filiz Kılınçer:

Ben bir muhalif olarak emniyet müdürlüğüne teşekkürler ediyorum, iyiki varlar saygılar, kandaşım muhalif olanı düşmanlıştırmanızı kınıyorum, siyaset ayrı,insanlar beğenir beğenmez buda halkımızın doğal hakkıdır,eleştiriye açık değildir

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Serkan Aygun:

Bunuda mı asmayıp besliyeceğiz

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Umut Bogoçlu:

Yunanistan’a girince ilk işimiz şu hain yuvası kampı yok etmek olmalı

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