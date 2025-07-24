Yunanistan'dan Bodrum'a Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan Bodrum'a uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek çalışma yapıldı. 19 Temmuz günü Avrupa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yunanistan'ı İstanköy Adası üzerinden Bodrum'a getirdikleri belirlenen şüphelilerle, şüphelilere yardım ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 13 şişe alkol, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL, 3 bin 100 Dolar, 1750 Euro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. 1 şüpheli, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - MUĞLA