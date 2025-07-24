Yunanistan'dan Bodrum'a Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Yunanistan'dan Bodrum'a Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen operasyonda, Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan Bodrum'a uyuşturucu madde getiren 9 kişi yakalandı. Operasyonda kokain, skunk, silah ve nakit para ele geçirildi.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan Bodrum'a uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek çalışma yapıldı. 19 Temmuz günü Avrupa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yunanistan'ı İstanköy Adası üzerinden Bodrum'a getirdikleri belirlenen şüphelilerle, şüphelilere yardım ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 13 şişe alkol, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL, 3 bin 100 Dolar, 1750 Euro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. 1 şüpheli, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor

Sürpriz! Trabzonspor, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.