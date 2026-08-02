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Yunanistan’da yangın söndürme helikopterlerinin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Yunanistan’da yetkililer, Attika bölgesindeki Psatha yakınlarında iki yangın helikopterinin havada çarpıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı.

Yunanistan'da yetkililer, Attika bölgesindeki Psatha yakınlarında iki yangın helikopterinin havada çarpıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı.

Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale sırasında Attika bölgesinin batısındaki Psatha yakınlarında iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpıştığı kazada arama-kurtarma çalışmaları sonlandı. Yunan itfaiye teşkilatı yetkilileri, helikopterden birinde bulunan bir Yunanistan vatandaşı ve bir Danimarka vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer helikopterde bulunan bir Yunanistan vatandaşı ve bir İngiltere vatandaşının ise kazadan kurtulduğu kaydedildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan yerel kaynaklar, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Yunanistan'da Boeotia bölgesinde başlayarak başkent Atina'nın bulunduğu Attika bölgesine sıçrayan yangının rüzgar türbinlerinde üretilen elektriği ana şebekeye taşıyan özel bir iletim hattındaki iletkenlerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını aktardı. Haberde ihmal şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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