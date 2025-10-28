Yunan Sahil Güvenlik Unsurlarından Geri İtilen 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 13'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa