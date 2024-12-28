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Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada sanık kürsüsüne gelen anne Yüksel Güran, kızının elinde bulunan saç telinin kendisine ait olmadığını belirterek başörtüsünü çıkardı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. Karar öncesi son savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne gelen anne Yüksel Güran'ın başörtüsünü çıkarması dikkat çekti.

Narin'in kaybolduğu günü anlatan Yüksel Güran, "O gün Narin benden toka istedi, düğün var diye gelinlik istedi. Kızıma kefen giydirdiler. O da yetmedi, onun kefenini de görmedim. Mezarını da göremedim. Evimizi yıktılar. Hangi vicdansız bunu yapıyor bize? Narin en son benden patates istemişti, cezaevinde görünce dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

SAÇLARININ SARI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Narin'in elinde bulunan siyah saç teliyle ilgili iddiaları çürütmek isteyen anne Güran, büyük amcasından özür dileyerek mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı. Kızının ölümünde parmağı olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden Yüksel Güran'ın saçlarının uzun ve dip boyası gelmiş şekilde sarı olduğu görüldü.

Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

90 yaşında ki babaannem öleceğini bilse saçının tek telini açmazdı hayatları kolpa bunların rahatlığa bak

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıÖmer Yılmaz:

Hepsi de yalan söylüyor hiçbirine inanmamak lazım sadece savcı hakim ve devleti oyalıyorlar Allah topyekün hepsini ya ıslah etsin ya da yok etsin

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

En az 5 sezonluk dizi çıkar bunların yalan rüzgarından. Kanıt dizisi vardı bir ara böyle karmaşık cinayetleri çözüyordu. Demekki Liyakat burda da önemli. Abidik gubidik adamlar kritik noktalara yerleşince bir şekilde çözülmüyor bu tarz cinayetler.

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Haber Yorumlarıemre null:

cok zor bir durum bir hata yapıyorsun ömür boyu hapse giriyorsun hayatın kararıyor onlar da olayın bu kadar gündem olacağını dusunmemislerdi suçu işlerken şimdi çok pişmanlar ama is isten geçti artık Kuranda bu durum şeytan insanı kandırır suc işletir sonra çaresiz bir şekilde bırakıp gider mealinde ayetlerle ifade eder bu durumu bunlarınki de boyle suçsuz olanı Allah kurtarsin ne diyeyim

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Haber YorumlarıTheC:

Bu kadında bir iş var yemin edebilirim ama ispatlayamam.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

dna testi diye birsey var... sac acip gostermeye gerek yok dicem ama, iste koyde ilim nasil...

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Haber YorumlarıBayram Aydin:

Show yapmaya devam. Ne diyordun,’’Kızım öldü Enes için ne yapabilirim ?’’ Neden söylüyordun bunu durup dururken ?

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Haber YorumlarıGökhan Koşar:

Olaya çok mantıklı baktığım zaman nevzat her türlü suçlu onuda geçtim hadi kızı ailesi öldürdü bir şekil öldü ya da bu kadar uğraşılmaz gidik cesedi saklayıpta bir başkasına bu durumu demez yaptırmaz. Nevzat karskoldaki ifadelerinde hep bir başkası onun yerine ifadeyi verdi ve bu görüntülerde vardı. Peki bu nevzat kızı gidip gömerken uydu fotografları var baz istasyonun verilerine göre narinin en son gittiği patikada amca ve nevzatın sinyalleri var dediler ama sonra öğrendimki baz istasyonlar anlık sinyal verdiğini geçmişe dair herhangi bir depolama yapmadığını

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Büyük bir marifet ...

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