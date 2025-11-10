Haberler

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın: Yerleşim Alanları Tehdit Altında

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın: Yerleşim Alanları Tehdit Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Ekiplerin zor şartlar altında sürdürdüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Nehil Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi şartları söndürme çalışmalarını güçleştirirken, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bataklık araziye araçların girememesi nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. Ekipler, zorlu şartlara rağmen yangına yaya olarak yaklaşmaya çalışarak canla başla mücadelelerini sürdürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Geçirgen, "Tüm ekiplerimiz burada müdahale halinde ancak rüzgarın etkisi çok büyük. Yangın hızla ilerliyor ve artık yerleşim alanları tamamen tehlike altında. Acilen havadan müdahale edilmeli" dedi.

Sazlıktan yükselen yoğun dumanlar ilçe merkezinden görülürken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.