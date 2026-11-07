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Yüksekova'da yoğun kar ve tipi Meşkan Tepe'de araçları yolda mahsur bıraktı

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Yüksekova'da yoğun kar ve tipi Meşkan Tepe'de araçları yolda mahsur bıraktı Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da yoğun kar ve tipi Meşkan Tepe'de araçları yolda mahsur bıraktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı. İran sınırındaki Onbaşılar köyü Meşkan Tepe mevkisinde araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, karla mücadele ekiplerine haber verdi; ekipler çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. İran sınırında bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Meşkan Tepe mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, yolun ulaşıma açılması ve tuzlama çalışması yapılabilmesi için karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Bölgede ekipler çalışma için harekete geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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