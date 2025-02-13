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Yüksekova'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yüksekova'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Güllüce köyünde Bünyamin Özbeker'e ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 04.00 sıralarında Güllüce köyünde meydana geldi. Bünyamin Özbeker'e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev de ise büyük hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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