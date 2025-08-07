Yüksekova'da Yangın: Bin Bağ Ot Yanarak Yok Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Dedeler köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Ramazan Yalçın'a ait ot bağları alev aldı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bin bağ ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mağdur olan Ramazan Yalçın ve Köy Muhtarı Cihan Atasoy, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Muhtar Atasoy, "Köylümüzün bin bağ otu yandı ve kendisi bu durumdan dolayı çok mağdur oldu. Biz de ona destek olmak için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ