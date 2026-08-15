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Yüksekova'da Araçta Gaz Sızıntısı Yangını: Aile Son Anda Kurtuldu

Yüksekova'da Araçta Gaz Sızıntısı Yangını: Aile Son Anda Kurtuldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Sürücü ve iki çocuğu son anda araçtan çıkarak kurtuldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, aile hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki otomobilde gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Sürücü ve iki çocuğu, son anda araçtan çıkarak ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken meydana gelen gaz sızıntısı sebebiyle aniden alev aldı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm aracı saran yangında, sürücü M.A. ve araçta bulunan 2 oğlu alevlerin arasından son anda çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yaşanacak bir patlama ve gaz sızıntısı riskine karşı aracı emniyetli bir alana çekerek soğutma çalışması yürüttü.

Faciadan yaralı kurtulan sürücü M.A. ile 2 oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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