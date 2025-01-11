Yüksekova'da Kayıp Yol, Hasta Çocuk İçin Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta çocuk için sefer oldu. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mezra yolunun açılmasının ardından 3 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında ikamet eden 3 yaşındaki Mir Ali Şan isimli çocuk, yataktan düşmesi sonucu fenalaştı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans talep etti. Ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye yönlendirilrken, kardan dolayı kapalı olan mezranın yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu mezra yolu ulaşıma açıldı. Mezraya ulaşan sağlık ekipleri çocuğa evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ