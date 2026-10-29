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Yüksekova'da iki kazada 2'si ağır 9 kişi hastaneye kaldırıldı

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Yüksekova'da iki kazada 2'si ağır 9 kişi hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da iki kazada 2'si ağır 9 kişi hastaneye kaldırıldı
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Yüksekova'da Dilimli Barajı yakınlarında kamyonetin devrilmesi, Yeni Köprü mevkisinde ise iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Esendere kara yolu Dilimli Barajı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan biri vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, diğer yaralı ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla ön camın kırılması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Yeni Köprü mevkisinde meydana geldi. 34 HDG 051 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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