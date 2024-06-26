Yüksekova'da İki Araç Çarpıştı: 85 Yaşındaki Bir Kişi Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde iki araç çarpıştı. Kazada 85 yaşındaki Z.K. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.00'de Kuruköy yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Hızlı olduğu belirtilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABP 398 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 65 BC 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 65 BC 020 plakalı araçta bulunan 85 yaşındaki Z.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Z. K. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ