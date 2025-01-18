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Yüksekova'da Başını Boş Köpekler Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Yüksekova'da Başını Boş Köpekler Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki E.T. isimli kız çocuğu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki E.T isimli kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. E.T isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Boynundan ağır yaralanan E.T. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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