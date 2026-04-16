Yüksekova'da hareketli dakikalar: Okuldaki ihbar asılsız çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir liseden gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti, ancak yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yetkililer, öğrenci güvenliğini sağlamak için ilçedeki okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir liseden gelen ihbar, güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Güngör Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Okuldan gelen bir ihbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Okul binası ve çevresinde titizlikle yürütülen arama-tarama faaliyetleri sonucunda, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Emniyet yetkilileri, yapılan incelemelerin ardından söz konusu ihbarın asılsız olduğunu teyit etti.

Asılsız ihbarın ardından bölgede hayat normale dönerken, güvenlik birimleri benzer durumların yaşanmaması ve öğrenci güvenliğinin korunması adına ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları ve öğrencileri panik yapmamaları konusunda uyarırken, güvenlik denetimlerinin kararlılıkla süreceği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı