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Yüksekova'da 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'nin Yüksekova'daki bir köyde toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ile 79 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova'daki bir köyde toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ile 79 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Yüksekova'da bir köyde yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde toprağa gömülü vaziyette daralı 126 kilo sıvı halde, 382 kilo kristal halde toplamda 508 kilo metamfetamin ile 79 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler

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