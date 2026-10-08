Yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyip pazarlık yapan Sadık Kükrer tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyerek adliye içerisinde dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Sadık Kükrer'in adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söylediği ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı iddiaları incelendi.

Kartvizitinde eski unvanını kullandığı öğrenildi

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer'in, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü" unvanını kullandığı görüldü. Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Sadık Kükrer tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı