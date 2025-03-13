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Yüksek Gerilim Hattına Takılan Güvercin Kurtarıldı

Yüksek Gerilim Hattına Takılan Güvercin Kurtarıldı
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde, yüksek gerilim elektrik hattına takılan bir güvercin, Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı. Güvercinin ayağına dolanan ip kesilerek özgürlüğüne kavuşturuldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yüksek gerilim elektrik hattına takılan güvercin, Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı, yaşam alanına bırakıldı.

Hanak ilçesine bağlı Selamverdi Mahallesi'nde bilinçsizce ayağına ip bağlanıp bırakılan Güvercin yüksek gerilim elektrik hattına takıldı. Elektrik tellerinde asılı kalan güvercini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşmaya çalışan Aras EDAŞ arıza, bakım ekibi bir kurtarma operasyonu başlattı. Yüksek gerilim hattındaki elektrikler kesilerek gerekli kontroller sağlandıktan sonra sepetli araç getirilerek güvercin kurtarıldı.

Güvercinin ayağına dolanan ip kesildi ve böylece özgürlüğüne kavuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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