Yüksek gerilim hattı canına mal oldu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Halil Çoşkun Turşak hayatını kaybetti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Halil Çoşkun Turşak hayatını kaybetti. Olay, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının uyarısına rağmen yüksek gerilim hattından elektrik almaya çalışan 53 yaşındaki Halil Coşkun Turşak, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Turşak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğanşehir Erkenek Malatya 3. Sayfa Haberler

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