Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 örgüt hesabına erişim engeli

Suriye ordusunun operasyonları sürerken, terör örgütü YPG/PKK adına Türkiye'yi hedef alan dijital medya kampanyalarını yürüten hesaplar İletişim Başkanlığı tarafından tespit edildi. İletişim Başkanlığı tarafından tespit edilen 5 örgüt hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi. - ANKARA