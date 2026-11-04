Yozgat Yerköy'de 2 şüphelinin aracında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli H.D. ve B.Ü. nün otomobillerinde yapılan aramalarda 47,3 gram sentetik kannabinoid, 3,8 gram metamfetamin, pipe, içime hazır sıvı sentetik kannabinoid dolu kova düzeneği, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör ve 69 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı