Yozgat'tan Samsun'a Giden Gençler Denizde Boğuldu

Samsun'da denizde boğularak hayatını kaybeden gençler Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Tatil için giden Sefa Şahin ve Taha Yasin Şahingöz, akıntıya kapılarak can verdi.

Samsun'da denizde boğularak can veren gençler memleketleri Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Yozgat'tan Samsun'a tatil için giden ve serinlemek amacıyla denize giren gençlerden acı haber geldi. Atakum sahili Çobanlı İskelesi yakınlarında denize giren Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18) akıntıya kapılarak can verdi.

Yozgat Çapanoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin Köseyusuflu Köyünde, Taha Yasin Şahingöz ise Musabeyli Köyünde toprağa verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
