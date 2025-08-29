Yozgat'tan Samsun'a Giden Gençler Denizde Boğuldu

Samsun'da denizde boğularak can veren gençler memleketleri Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Yozgat'tan Samsun'a tatil için giden ve serinlemek amacıyla denize giren gençlerden acı haber geldi. Atakum sahili Çobanlı İskelesi yakınlarında denize giren Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18) akıntıya kapılarak can verdi.

Yozgat Çapanoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin Köseyusuflu Köyünde, Taha Yasin Şahingöz ise Musabeyli Köyünde toprağa verildi. - YOZGAT