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Yozgat'taki Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yozgat'taki Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motorlu sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçış sırasında yüksekten düşen sürücü yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayan motorlu sürücünün kaza anı güvenlik kamerasında

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motorlu sürücünün kaza anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Polisin, 'dur' ihtarına uymadığı için kaçarken yüksekten düşerek yaralanan sürücü M.E.D.'nin kaza yaptığı dakikalara ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sürücünün binaya çarparak boşluğa düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - 3.Sayfa
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