Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Oluközü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara yönüne giden R.D. yönetimindeki 34 CHH 340 plakalı BMW marka otomobil, D-200 karayolu yakınlarında yağış nedeniyle takla atarak şarampole devrildi. Kazaya yardım için duran B.T. idaresindeki 06 KRC 98 plakalı otomobile G.D. yönetimindeki 34 GR 4640 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. İki araca da A.Ç idaresindeki 66 AAJ 188 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı.

Kazada 66 KRC 98 plakalı araçtaki Semra Ünlü (52) olay yerinde hayatını kaybederken, 3 sürücü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT