Yozgat'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 araç ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, NATO yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen ve freni patlayan tır, 4 araç ve 1 traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Cafer Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT