Yayla evinde mahsur kalan vatandaşı AFAD ve jandarma kurtardı

Yozgat'ta yağan yoğun kar nedeniyle yollar kapanınca, yayla evinde mahsur kalan vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri kurtarıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi İnönü köyünde yaşayan S.K., yoğun kar yağışı sonrası yollar kapanınca 2 bin rakımlı Tanışık Yaylasında mahsur kaldı. S.K, hasta olduğunu, erzak ve yakacağı bulunmadığını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. İl Özel İdare ekipleri kepçe ile yolun bir kısmını açtıktan sonra, AFAD ekipleri ve jandarma personeli mahsur kalan vatandaşa ulaştı. S.K., mahsur kaldığı yayla evinden alınarak ilçe merkezimdeki ailesine ulaşırıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - YOZGAT