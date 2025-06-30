Yozgat'ta Yangınların Nedeni Belli Oldu: Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Yangınların Nedeni Belli Oldu: Şüpheli Yakalandı
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Yozgat'ta meydana gelen yangınların çıkış nedeni belirlendi. Husumet nedeniyle ekili arazileri ateşe veren N.S. yakalanarak yargıya teslim edildi. Olayda yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Yozgat'ta meydana gelen yangınların çıkış nedeni belli oldu, olayın şüphelisi yakalanarak yargıya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 Haziran sabahı N.S. (59), husumetli olduğu kişinin, Hasan köyü, Sivri köyü, Akbucak köyü ve Çavuş köyündeki ekili arazilerini ateşe verdi. Yaklaşık 100 dönüm alan yanarken ekinde ziyan oldu. N.S. Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı. N.S.'nin jandarmada alınan ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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