Yozgat'ta 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., Jandarma ve JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, yağma suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli firari hükümlü yakalandı. Ekiplerce yakalanan firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı