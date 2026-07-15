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Yozgat'ta 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., Jandarma ve JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, yağma suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli firari hükümlü yakalandı. Ekiplerce yakalanan firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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