Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün Sorgun ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sorgun ilçesinde düzenlenen saha çalışmaları sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı