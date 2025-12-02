Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Emniyet ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Yerköy'de yapılan saha çalışmalarında durumundan şüphelenilen üç kişi, ilçe merkezindeki NATO Caddesi Eski Hastane Kavşağı civarında durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve bir araçta yapılan kontrollerde sentetik ecza ve esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Yapılan aramada toplam 165 adet sentetik ecza ile 0.77 gram esrar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili üç şüpheli hakkında farklı suç kapsamında işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişi adli makamlara mevcutlu olarak sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. - YOZGAT