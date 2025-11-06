Haberler

Yozgat'ta Uyuşturucu Madde Kullanan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Madde Kullanan Şahıslar Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde kullanan iki şahıs suçüstü yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yozgat Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri iki şahsın iş yerinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. T.S. ve M.S. isimli şahısların iş yerlerinde ve giyinme dolabında yapılan aramada 15 gram esrar maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 1 paket sigara sarma kağıdı, şırınga, 3 adet emdirilmiş peçete ve sigara izmariti ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
