Yozgat'ta 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yozgat'ta Narkotik Şube Müdürlüğü, Çorum'dan sentetik ecza hap getireceği bilgisi alınan şüpheliyi Tayip Köyü girişinde durdurdu. Yapılan aramada 182 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat merkeze bağlı Tayip Köyü girişinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Çorum'dan sentetik ecza hap getireceği bilgisi alınan şüpheli Ö.F.G. Tayip Köyünde durduruldu. Şüphelinin aracında yapılan aramada 182 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındığı öğrenildi. - YOZGAT

