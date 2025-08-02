Yozgat'ta Traktör Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta kaza sonucu yola düşen traktör sürücüsüne bir başka otomobil çarptı. Kazada genç traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Saraykent ilçesi D200 karayolu Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, C.D. (22) idaresindeki 66 HR 307 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden düşen C.D.'ye o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü C.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT