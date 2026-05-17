Yozgat'ta bir başka sürücüyü takip edip, tehdit eden sürücüye 180 bin lira ceza

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde başka bir sürücüyü takip edip tehdit eden M.A. adlı sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi, ehliyeti 60 gün iptal edildi ve aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, M.A. adlı sürücünün araçtan inerek tehditlerde bulunduğunu tespit etti. Sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek maddesi gereği 180 bin lira idari para cezası uygulanarak, 60 gün süreyle sürücü belgesi iptal edildi. Sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. - YOZGAT

