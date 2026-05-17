Yozgat'ta bir başka sürücüyü takip edip, tehdit eden sürücüye 180 bin lira ceza

Yozgat'ta bir başka sürücüyü takip edip, tehdit eden sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, M.A. adlı sürücünün araçtan inerek tehditlerde bulunduğunu tespit etti. Sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek maddesi gereği 180 bin lira idari para cezası uygulanarak, 60 gün süreyle sürücü belgesi iptal edildi. Sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı