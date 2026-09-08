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Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı
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Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 06 DUN 648 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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