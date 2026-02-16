Haberler

Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken; 2 kişi de yaralandı.

  • Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan hayatını kaybederken, motosikletteki yolcu B.E. ve otomobil sürücüsü yaralandı.
  • Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 66 AEE 673 plakalı motosiklet, F.D. idaresindeki 66 AEK 830 plakalı Volkswagen marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan hayatını kaybederken, motosikletteki yolcu B.E. yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
