Yozgat'ta Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza Kesildi

Yozgat'ta Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza Kesildi
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Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 258 araç kontrol edilirken, 11 sürücüye idari para cezası ve 5 araca trafikten men uygulandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından kazaları önlemek amacıyla trafik denetimi yapıldı.

Yozgat'ta, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ve Sarıkaya jandarma ekiplerinin de katıldığı alkol denetimleri yapıldı. 258 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kuralları, seyir halindeyken cep telefonu kullanma yasağı, emniyet kemeri takma, hız kuralları, takip mesafesi gibi konularda genel bilgilendirmeler yapıldı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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