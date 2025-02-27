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Yozgat'ta Tır Devrildi: 2 Yaralı

Yozgat'ta Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde boş çuval yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde boş çuval yüklü tır devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hatay ilinden hareket edip Tokat'ın Niksar ilçesine gitmekte olan U.B. idaresindeki 3 1 ATM 84 plakalı Mercedes marka tır, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin Köyü yakınlarında devrildi. Kazada tır sürücüsü şoför U. B.ve beraberindeki H.B. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne daha sonra ayrıntılı tetkikler için Yozgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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