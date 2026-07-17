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Yozgat'ta 150 dönüm tarım arazisi yandı

Yozgat'ta 150 dönüm tarım arazisi yandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan yangında, 100 dönümü ekili 50 dönümü hasatlı toplam 150 dönüm tarım arazisi yanarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Yerköy ilçesine bağlı Bahçecik köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 100 dönümü ekili, 50 dönümü hasadı yapılmış olmak üzere toplam 150 dönüm tarım arazisi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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