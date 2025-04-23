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Yozgat'ta Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Yozgat'ta Tarihi Eser ve Silah Operasyonu
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Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin evinde ve aracında tarihi eserler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin evinde ve aracında tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şefaatli Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda İ.U. isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada 3 adet sikke, 6 adet obje, 1 yüzük, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 110 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet metal arama dedektörü, 3 adet el dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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